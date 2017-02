Estado pagou quase 60 milhões de apoio judiciário em 2016

O ano passado o Estado pagou 59,4 milhões de euros de honorários e despesas a advogados oficiosos em 2016, no âmbito do apoio judiciário, revelam os dados fornecidos pelo Ministério da Justiça à Lusa. Este valor corresponde a 85 por cento da receita líquida do organismo responsável por arrecadar as taxas de justiça dos tribunais. Em 2015 o valor gasto pelo Estado foi parecido, foram gastos 59 milhões de euros para garantir um advogado a quem não tem condições económicas. Este montante diminuiu bastante em relação a 2014, quando foram pagos 68,2 milhões de euros.

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) recebeu em 2016, 70,4 milhões de euros de receita. O IGFEJ é responsável pelo pagamento do apoio judiciário aos advogados oficiosos e por arrecadar o dinheiro proveniente das taxas de justiça.

Segundo o ministério de Francisca Van Dunem, verificou-se que a fonte de receita própria da Justiça [taxas] é praticamente consumida por esta despesa.