Estado pagou menos prestações de desemprego em 2016

Segundo o site da Segurança Social, em dezembro passado, totalizou-se um registo de 224.489 mil beneficiários de prestações de desemprego, o que corresponde a uma redução de mil pessoas face a novembro do mesmo ano. Relativamente a dezembro de 2015, a redução é de quase 35 mil cidadãos.

Já em janeiro deste ano, a redução superou as 36 mil, face a janeiro de 2016, onde 260.986 pessoas foram beneficiadas.

Relativamente ao subsídio social de desemprego inicial, registaram-se 11.446 mil beneficiários em dezembro passado, ou seja, menos 930 cidadãos registados em novembro e menos 1,686 mil em dezembro de 2015.

No entanto, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego subsequente foi de 34.817 mil, o que indica uma redução de 1.110 mil face a novembro de 2016 e de 8.656 face a dezembro de 2015.

Em dezembro do ano passado, 3.214 beneficiários receberam a prestação de Apoio aos Desempregados de Longa Duração, mais 149 do que em novembro, o que mantém a tendência de subida do número de beneficiários desta prestação.

No início de dezembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que a taxa de desemprego situou-se nos 10,5% em novembro de 2016, segundo a estimativa provisória, o que significa que havia em Portugal 534,3 mil pessoas ativas desempregadas.