Estado paga 1,5 milhões de euros por dia a laboratórios

A despesa pública com os laboratórios que mais lucram em Portugal foi de 1,5 milhões por dia, totalizando 527 milhões de euros, em 2016. Este valor significa um aumento de quase 200% em relação a 2014, ou seja, um acréscimo 351 milhões.

Os dados do portal da contratação pública revelam que, desde 2008, o Estado já gastou mais de 3,6 mil milhões de euros com laboratórios, sendo que, só no mês de janeiro deste ano os gastos com esta indústria já atingem os 12,2 milhões de euros, segundo revela o Correio da Manhã.

