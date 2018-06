Estado norte-americano quer que a Google deixe de colaborar com a Huawei

Membros do senado e da câmara dos representantes dos Estados Unidos enviaram uma carta ao CEO da Google, Sundar Pichai, a pedir-lhe que reconsidere a relação que a empresa tem com a terceira maior fabricante de smartphones do mundo.

Segundo a carta: “As empresas de telecomunicações chinesas, como a Huawei, têm muitas ligações ao Partido Comunista Chinês. Em resultado disto, a parceria entre a Google e a Huawei pode colocar um risco muito sério à segurança nacional e aos cidadãos americanos.”

A carta foi assinada por um grupo de senadores, incluindo Marco Rubio e Tom Cotton e por um grupo de representantes, como Mike Conway, Liz Cheney e Dutch Ruppersberger. Os autores da carta também indicam que recentemente a Google recusou-se a renovar a participação no Project Maven, uma inteligência artificial criado para melhorar o funcionamento dos drones militares do exército americano.