Estado negoceia faixa para autocarros na A5

O Estado vai negociar com a Brisa, à margem da renegociação do contrato com a empresa na exploração da A5, a criação de uma faixa para transportes públicos na autoestrada que liga Lisboa e Cascais, escreve o “Jornal de Negócios”.

Na edição desta terça-feira, 27 de março, o diário de economia refere que já foi implementada uma comissão de negociação para a possível faixa BUS, citando um despacho publicado ontem em Diário de República.

“A sustentabilidade das contas públicas, por um lado, e a promoção de mobilidade sustentável, por outro lado, recomendam que sejam repensadas as regras contratuais relativas a alargamentos, dotando-as de coerência face a políticas de transporte mais atuais e sustentáveis”, explica o despacho da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos.