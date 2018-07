Estado gastou mais de 768 milhões de euros com bancos falidos em 2017

No ano passado, o Estado gastou 768,2 milhões de euros com ativos menos bons e maus de bancos privados que faliram a partir de 2008, mais dez milhões de euros face ao que estava previsto no Orçamento do Estado.

A notícia é avançada esta terça-feira pelo “Diário de Notícias / Dinheiro Vivo” (DN/DV), que fez o levantamento do valor através da informação que consta na Conta Geral do Estado referente a 2017 e que foi divulgada pelas Finanças no início desta semana.

O montante despendido com estes veículos financeiros ainda ficará maior com os 1,2 milhões de euros destinados às operações herdadas do antigo Banco Espírito Santo (BES), passando, assim a um total de 769,4 milhões de euros, segundo o DN/DV.