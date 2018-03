Sequeira Braga: “Estado ganhou mais de 1.270 milhões de euros com os CTT”

Os CTT – Correios de Portugal fecharam o ano passado com uma quebra de 56,1% do lucro, face 2016, para 27,3 milhões de euros, com o aumento ligeiro nos rendimentos a ser insuficiente para compensar subidas nos gastos operacionais e nas provisões. Estes resultados – apesar de tudo, melhores do que o antecipado – são o último evento num período de grande instabilidade, em que foi evidente a degradação da operação da empresa, que foi alvo de contestação pública devido ao encerramento de balcões e ao corte de pessoal previsto no programa de reestruturação entretanto encetado. Foi também objeto de contestação política, com os partidos da esquerda parlamentar a proporem o fim da concessão do serviço postal universal e a reversão da privatização.

Em entrevista ao Jornal Económico, o gestor Gonçalo Sequeira Braga, que foi quadro e administrador dos CTT nas décadas de 1970 e 1980 e é, agora, um pequeno acionista da empresa, afirma que esta discussão sobre os CTT nem sempre é feita da melhor forma. “Curiosamente, na discussão pública e política sobre CTT nunca se tem falado dos ganhos efetivos que o Estado registou com a atividade” da empresa”, diz.

