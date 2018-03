Estado do Arizona suspendeu testes da Uber com carros autónomos

O governador do estado norte-americano do Arizona, Doug Ducey, suspenseu a autorização para a Uber de testar carros autónomos em estradas públicas, depois do acidente que matou um pedestre na última semana. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.

Numa carta enviada ao presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi, o governador Doug Ducey rotulou o acidente como “um fracasso inquestionável”.

A decisão foi um golpe para a empresa. O Arizona é um centro importante para a Uber, localizando-se ali cerca de metade dos 200 carros autónomos da empresa e uma equipa de centenas de pessoas.