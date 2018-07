Estado deu bónus de 500 mil euros a antiga equipa de Oliveira e Costa no BPN

O estado concedeu um bónus de 500 mil euros à antiga equipa de Oliveira e Costa no Banco Português de Negócios (BPN), avança o Público.

A Parvalorem, um veículo estatal que ficou com os ativos do BPN, atribuiu um bónus aos trabalhadores com mais de 15 anos de serviço. Dos 500 mil euros distribuídos 250 mil euros foram para 10 quadros diretivos desta empresa. Entre os funcionários que receberam os montantes mais elevados estão elementos visados por processos judiciais enquanto dirigentes do BPN e que tinham ligações a Oliveira e Costa, diz o Público.

Nessa lista estão o atual director dos assuntos jurídicos da Parvalorem, Armando Pinto e ainda António José Duarte, que tinha funções como administrativo na direcção de operações do BPN, clarifica a mesma públicação.