Estado de Cabo Verde não tem interesse em mais de 30% da Binter, diz vice-primeiro ministro

“Os 30%, que são o capital do Estado na Binter, estão garantidos. Em relação aos 19%, a Binter decidirá se as colocará ou não no mercado, e será um negócio entre privados. O Estado não tem interesse em ser acionista da Binter para além dos 30%”, foi a resposta do Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças ao ser questionado, pelos jornalistas sobre a participação do Estado Binter, que o governo havia anunciado que seria feita em duas fases: 30% até final do ano, 19% até Junho de 2018.

A decisão do governo de entrar em apenas 30% da capital social é novidade uma vez que em Novembro de 2017, durante o primeiro aniversário de operações da Binter Cabo Verde, o ministro da Economia, José Gonçalves, tinha anunciado que a aquisição dos 49% do capital da companhia aérea por parte do Estado seria feita em duas fases: 30% até final do ano, 19% até Junho de 2018.

José Gonçalves recusou, na ocasião, avançar qual o custo total da operação dizendo apenas que 30% são uma compensação dada pela companhia ao Estado e que os restantes 19% serão comprados por um valor que não tinha sido ainda apurado.