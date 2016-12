Estado burlado em milhões de euros com importação de carros usados

Proprietários de “stands” de automóveis estão a criar empresas de fachada em Espanha para fugirem aos impostos em Portugal. Importam viaturas, especialmente da Alemanha, que transitam pela “empresa espanhola” antes de entrarem em Portugal, usando um esquema fiscal fraudulento para pagar menos IVA, conta hoje o JN.

As Finanças têm detetado dezenas destas empresas, havendo já registo de condenações a empresários. Porém, estes acabam por fugir ao pagamento das dívidas fiscais, utilizando o tempo da investigação internacional para se verem livres dos bens e encerrar as empresas, reabrindo muitas vezes com outro nome.

De acordo com o matutino, a fraude cresce ao ritmo dos carros importados, que, só em 2015, foram 45 mil. Seguindo o exemplo do JN, para um carro comprado na Alemanha por 20 mil euros e vendido em Portugal por 25 mil, que deveria pagar cerca de 5750 euros de IVA, vai apenas pagar 700 euros, após o esquema fraudulento.

De acordo com o jornal, há vários empresários do ramo que estão a ser investigados em vários pontos do país.