Estado britânico relança privatização do Royal Bank of Scotland

O Estado britânico anunciou hoje que vai vender uma parte da sua participação no Royal Bank of Scotland (RBS), relançando o processo de privatização do grupo bancário.

Com a cedência de 7,7% do RBS, o Estado vai reduzir a sua participação para 62,4% do capital do banco, tendo assumido o controlo desta instituição após a crise financeira de 2008, anunciou em comunicado o UK Government Investments Limited, a entidade que gere as participações estatais britânicas.

Segundo o comunicado, o Estado quer vender cerca de 925 milhões de ações por um montante que não foi revelado, numa transação prevista para 7 de junho.