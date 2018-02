Estado arrecadou mais 233 milhões de euros em impostos

O Estado cobrou mais 233 milhões de euros em impostos em janeiro, um aumento de 8,7% face ao período homólogo do ano passado. A receita fiscal ultrapassou os 2,9 mil milhões de euros, numa evolução explicada pelo desempenho favorável da receita do IVA (mais 7,3%) e dos impostos diretos (mais 12,3%), de acordo com a síntese da execução orçamental de janeiro divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Em comunicado, as Finanças salienta que o comportamento da receita acompanha a evolução favorável da atividade económica e do emprego. Em janeiro, a receita fiscal do subsetor Estado cresceu 8,7% para 2.914 milhões de euros.

“A receita de IVA aumentou 7,3%, acompanhada pelo crescimento no IRS e IRC. A receita beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, visível no crescimento de 8,6% das contribuições para a Segurança Social”, avança o comunicado do ministério liderado por Mário Centeno.