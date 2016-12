Estado arrecada mais 516,4 milhões de euros em impostos até novembro

De acordo com a síntese da execução orçamental até novembro divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Estado cobrou 35.787 milhões de euros em impostos nos 11 meses deste ano, um aumento de 516,4 milhões de euros (+1,5%) face ao período homólogo.

A DGO explica este aumento com o “desempenho favorável da receita dos impostos indiretos”, que subiram 1.459,9 milhões de euros (7,6%), impulsionados sobretudo pelo crescimento da receita com os impostos sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), do Tabaco (IT), sobre o Valor Acrescentado (IVA) e sobre Veículos (ISV).

Por sua vez, a receita com impostos diretos caiu 5,9%, com o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas (IRC) a descer 9,7% (411 milhões de euros) e o Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) a diminuir 4,7% (532,7 milhões de euros).