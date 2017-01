Estado arrecada 40.225 milhões de impostos em 2016

O Estado cobrou mais de 40 mil milhões de euros em impostos no ano passado, um aumento de 3,5%. A receita fiscal aumentou 1.375 milhões de euros, numa evolução explicada pelo desempenho favorável da receita dos impostos indirectos (mais 9,1%), de acordo com a síntese da execução orçamental até dezembro divulgada esta quinta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO),

“A receita fiscal de 2016 (40.224,9 milhões de euros) atingiu assim 98,2% do objetivo de receita para o conjunto do ano (40.953,8 milhões de euros) que subjaz à previsão constante da Lei do OE/2017”, avança a DGO.

Os impostos diretos diminuíram 2,7% (quebra superior à prevista de 1,3% no OE/16), devido fundamentalmente ao desempenho da receita de IRS (-3,8%) que registou uma quebra de receita de 481 milhões de euros para 12.214 milhões de euros. O imposto que recai sobre as empresas também registou uma quebra de receita de 0,4% para 5.228 milhões de euros (menos 20 milhões de euros em Dezembro face a igual período do ano anterior), ainda, assim, inferior à diminuição de 1,2% prevista no OE/16.

Já os impostos indiretos registaram um acréscimo de 9,1% (superior aos 6,5% previstos no OE/16) para 1.876 milhões de euros. Uma evolução essencialmente justificada pelo comportamento favorável ao nível do Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), do Imposto sobre o Tabaco (IT), do IVA e do ISV.

O maior aumento percentual foi verificado no ISP (53,9%), com mais 1.142 milhões de euros do imposto que recai sobre os automobilistas a entrar nos cofres do Estado – em Novembro o acréscimo de receita tinha sido de 923 milhões de euros. O aumento da receita do ISP é justificada pelo aumento da cobrança em resultado do aumento da taxa, mas sobretudo por efeitos contabilísticos, designadamente a reformulação contabilística ocorrida no corrente ano e que se traduziu na contabilização no subsetor Estado da receita relativa à contribuição sobre o serviço rodoviário (556 milhões de euros) e à consignação ao Fundo Português de Carbono (19 milhões de euros) e ao Fundo Florestal Permanente (16 milhões de euros) que anteriormente eram contabilizadas no subsetor dos SFA.

Segue-se o aumento da receita do IT com uma variação de 25% (mais 302 milhões de euros) para 672 milhões de euros. O aumento da receita do IT, reflete alterações da taxa de imposto e desfasamentos temporais associados à data de entrada em vigor do OE/2016.

Receita de IVA aquém do previsto

A receita líquida de IVA registou também uma melhoria de 223 milhões de euros (+1,5%) face ao período homólogo, mas, segundo a DGO, ”continua ainda fortemente condicionada pelo maior valor dos reembolsos (363 milhões de euros) nos primeiros meses de 2016 face ao período homólogo de 2015”.

Segundo a DGO o aumento da receita de IVA ainda assim evoluiu aquém do previsto para o conjunto do ano (5,1%) em virtude do maior valor dos reembolsos (363 milhões de euros).

A DGO realça, no entanto, que a execução favorável do IVA inclui já pelo quarto mês o efeito da redução da taxa do IVA na restauração, num montante estimado de redução de receita de 175 milhões de euros para 2016, sendo que o efeito relativo às empresas da restauração que se encontram no regime trimestral já se encontrou refletido, pela primeira vez, na execução do mês de novembro.

PERES rende 513 milhões

A DGO destaca ainda “o efeito significativo” da receita fiscal do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES) em dezembro. Os pagamentos efetuados no âmbito deste programa de regularização de dívidas ascenderam no total a 513 milhões de euros, alertando que não pode contudo ser integralmente considerados como um acréscimo face ao período homólogo, na medida em que parte desta receita corresponde a dívidas fiscais que seriam pagas ou executadas no mesmo período.

Estes pagamentos distribuem-se entre os meses de novembro (39,0 milhões de euros) e dezembro (473,7 milhões de euros), e repartem-se contabilisticamente entre receita correspondente a pagamentos voluntários e a cobrança coerciva.

Menos 481 milhões de euros de impostos diretos

Em relação aos impostos diretos, a diminuição de 481 milhões de euros no IRS é explçicada pela DGO pelo aumento de 345 milhões de euros (16%) dos reembolsos face ao período homólogo e pela diminuição da sobretaxa. A diminuição de 20 milhões de euros em sede de IRC é também justificada pelo aumento de 195 milhões de euros (21%) dos reembolsos face ao período homólogo e pelo efeito da revogação do regime dos fundos de investimento.

O aumento da receita dos impostos indiretos em 9,1%, por sua vez, é explicado pelo desempenho favorável na cobrança da generalidade destes impostos.

No que diz respeito ao ISV, o aumento da receita em 98 milhões de euros (17%) foi justificado pelo forte incremento que se tem vindo a verificar desde o ano transato nas vendas de veículos automóveis.