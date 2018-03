Estado aprova projetos no valor de 169 milhões de euros

O Estado português aprovou quatro projectos empresariais no valor global de 169 milhões de euros, que permitirão criar 1147 novos postos de trabalho até 2025, além “da manutenção dos atuais 2562 empregos”, de acordo com um comunicado esta quinta-feira.

Em Conselho de Ministros, passaram as minutas de contratos fiscais da Sociedade Iber King, Sociedade Iberusa, Benteler – Indústria de Componentes para Automóveis e Sociedade Navigator Tissue Cacia.

O contrato celebrado entre o Estado e a Iber King, visa um investimento de 32 milhões de euros da sociedade comercial na criação de 26 estabelecimentos de restauração, que promoverão 676 postos de trabalho até ao final do ano de 2025. A Iber King consegue ainda um crédito fiscal, em sede de IRC de 21,81%, até seis milhões de euros.

Para a Iberusa, o contrato celebrado com Portugal prevê um investimento global da sociedade de 10,5 milhões de euros, que criará 250 novos postos de trabalho, com a criação de 10 novos estabelecimentos de restauração. Em sede de IRC, o Estado concedeu um crédito fiscal de 19,12%, no valor máximo de 1,1 milhões de euros.

A criação de uma nova unidade industrial, em Palmela, para a produção de componentes para o modelo da Volkswagen, em 2017, pela Benteler – Indústria de Componentes para Automóveis, o Estado português atribuiu um crédito fiscal de 10% considerando o investimento de 6,35 milhões de euros.

Quanto à Sociedade Navigator Tissue Cacia, está previsto a atribuição de um crédito discal em IRC de 10%, até 11,5 milhões, no âmbito da construção e equipamento de uma nova unidade industrial autónoma, com a realização de um investimento de 120,4 milhões de euros euros até 31 de dezembro de 2021.