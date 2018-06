Estacionamento irregular e abusivo no Funchal preocupa Nós, Cidadãos

O Nós, Cidadãos apresentou um conjunto de propostas que tem por objetivo diminuir os estacionamento abusivos e irregulares no Funchal.

Entre as propostas apresentadas pelo partido está um trabalho articulado entre as autarquias, Polícia de Segurança Pública e também o Governo Regional no sentido de “promover acções de sensibilização e educação rodoviária” dos cidadãos de forma a que se “combata os estacionamento abusivos e irregulares”.

O Nós, Cidadãos acredita que isso iria permitir alertar a população para a existência de “complementaridade de direitos e comportamentos entre automobilistas e peões” promovendo ainda uma cultura rodoviária de forma a “desmotivar comportamentos que constituam infracções”.