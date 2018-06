Estabilização da ER 102 do Ribeiro Serrão custa 153 mil euros

A estabilização da Estrada Regional 102 do Ribeiro Serrão vai ter um custo de 153 mil euros. A obra foi adjudicada esta semana pela Secretaria Regional do Equipamentos e Infraestruturas, dirigida por Amilcar Gonçalves, de acordo com a Base de Contractos Público.

A obra será realizada pela Saúl e Filhos e tem um prazo de execução previsto de 120 dias, de acordo com a mesma plataforma, num concurso onde estiveram presentes mais quatro empresas.

Em junho a Secretaria Regional dos Equipamentos e das Infraestruturas já adjudicou a empreitada de beneficiação do túnel Engenheiro Duarte Pacheco, na ER 211, por 3 milhões de euros e ainda a reabilitação do Centro de Saúde do Porto Santo por 187 mil euros.