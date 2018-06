Está formalizado protocolo que vai permitir vigilância na saúde em contexto escolar

Foi formalizado esta terça-feira o protocolo de colaboração entre as Secretarias Regionais da Educação e da Saúde que visa dar um maior apoio aos alunos no acesso a várias especialidades de saúde em contexto escolar.

Na assinatura do protocolo o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, destacou que este documento vem aproximar as áreas da educação e da saúde.

“Educar para a saúde e pela saúde é um aspecto fundamental para que a população possam crescer com práticas saudáveis”, referiu Jorge Carvalho.

O protocolo permite “identificar as áreas de intervenção” na educação e da saúde de forma a que se possa fazer depois “um acompanhamento atempado das situações que possam ocorrer”.

Outro dos elementos deste protocolos salientados pelo governante diz respeito à integração tanto dos encarregados de educação como também na sensibilização que é feita nos órgãos de gestão das escolas para as temáticas da saúde e da educação.

“A articulação entre a saúde e a educação vai facilitar a intervenção na escola e pode permitir outro tipo de apoio aos alunos”, disse Jorge Carvalho. Outro dos objetivos do protocolo, realça o governante, passa pela criação de uma espécie de via verde de maneira a que aqueles que estejam no sistema educativo “possam beneficiar dos serviços de saúde de uma maneira mais eficiente”.