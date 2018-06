Está a formar-se uma “bolha” no turismo português, segundo o presidente da Vila Galé

O presidente do Grupo Vila Galé considera que há uma “bolha” a formar-se no setor do turismo em Portugal porque “nada cresce até ao céu”. Em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, Jorge Rebelo de Almeida alerta para a situação de valorização dos ativos, mas defende que ainda há a possibilidade de um crescimento sustentável.

“Há algum excesso de valorização dos ativos porque há muita gente a fazer investimentos por valores despropositados”, afirmou o presidente do Grupo Vila Galé sobre a situação atual do turismo, que diz estar a crescer forma inorgânica e sem estratégia.

Em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios, Jorge Rebelo de Almeida diz que “o futuro passa por dar cada vez mais pelo melhor preço”, ou seja “um preço baixo”. Acrescentou que apesar de haver margens para baixar o preço na hotelaria, não vai acontecer porque não há necessidade de o fazer, como aconteceu na altura da crise. Pelo contrário, espera que a hotelaria melhore as ofertas, aumentando o preço.