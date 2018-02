Essência do Vinho atrai cada vez mais estrangeiros

Mais de 20 mil pessoas, cerca de 35% das quais estrangeiras, visitaram a 15ª edição do Essência do Vinho – Porto, evento que nos últimos quatro dias reuniu o mundo do vinho no Palácio da Bolsa, adiantou fonte da organização.

O programa do evento apresentou novos lançamentos e rótulos icónicos, tendo ainda registado “um invejável programa de provas comentadas, que incluiu a abertura de garrafas de vinhos portugueses raros (incluindo vinhos do Porto do século XIX) e de vinhos franceses, italianos, australianos e brasileiros absolutamente exclusivos – alguns dos quais de produções limitadas, inferiores a um milhar de unidades”.

“Quinze anos depois da primeira concretização de um sonho, hoje a realidade não deixa margem de contestação: estamos perante o mais importante evento de vinho realizado em Portugal – o mais visitado, o mais mediático, aquele que acolhe um maior número de jornalistas e líderes de opinião internacionais. É a montra privilegiada do vinho no nosso país, é a casa das grandes empresas e dos produtores de mínima dimensão, é o evento que reúne a maior diversidade de projetos. O público tem percebido isso e, edição após edição, comparece em elevado número, o que nos obriga a ser cada vez mais exigentes com um conjunto de detalhes que ajudam a marcar a diferença”, referiu Nuno Pires, diretor da Essência do Vinho em comunicado.