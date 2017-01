Esquerda quer acabar com comissão de inquérito à CGD

Os partidos da esquerda querem terminar a comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) rapidamente, contra a vontade dos partidos centristas. PS, Bloco de Esquerda e PCP defendem que se façam apenas mais quatro audições, segundo avançou uma fonte da reunião de coordenadores que aconteceu na manhã desta sexta-feira, ao jornal Público.

Os três partidos opõem-se a que se façam mais audições para além de Nogueira Leite, Álvaro Nascimento e representantes do Tribunal de Contas e da Inspeção-Geral das Finanças. No entanto, entre o PSD e o CDS, ainda podem ser pedidas mais dez audições, depois de a comissão de inquérito ao banco ter sido prolongada por mais 60 dias na semana passada.

O Público avança que PS, BE e PCP querem que as audições que estão neste momento previstas aconteçam antes de o Parlamento ter acesso aos documentos pedidos às autoridades. Se a comissão de inquérito for travada, mesmo que a documentação fique disponível, as informações não chegarão aos deputados. O argumento da esquerda para querer antecipar o fim da comissão de inquérito é não existirem informações ou factos novos.