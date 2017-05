Esquerda junta-se para obrigar gestão da rede elétrica a voltar ao Estado

O PCP juntou-se ao Bloco de Esquerda (BE) na ideia de fazer regressar à esfera pública a função de gestão da rede nacional de transporte de energia elétrica, que atualmente é cumprida pela REN – Redes Energéticas Nacionais. O assunto vai ser, assim, obrigatoriamente discutido na Assembleia da República e o PS considera que este é um debate importante.

Depois de os bloquistas apresentarem um projeto de lei para a reversão antecipada para o Estado “dos ativos concessionados à REN relativos à gestão técnica global do sistema e de planeamento energético e das infraestruturas de transporte”, o PCP propõe que seja aprovada uma resolução para “eliminação do sobrecusto do investimento nas redes de energia e pelo controlo público da central de despacho da REN”.

Questionado sobre um eventual apoio do PS a estas iniciativas, o deputado socialista Hugo Costa, membro da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas (onde as iniciativas do BE e do PCP serão analisadas e discutidas), afirmou que o debate é importante, mas sublinhou que todas as consequências das propostas devem ser analisadas.

“As propostas entraram muito recentemente, estando neste momento em estudo pelo grupo parlamentar”, disse Hugo Costa ao Jornal Económico.

“É importante discutirmos as infraestruturas energéticas e a gestão da rede em Portugal. Essa é uma mais-valia deste debate. E, nesse debate, a discussão da propriedade e controlo não é irrelevante, mas temos de medir todas as consequências da proposta. As políticas públicas e de investimento devem servir sempre o interesse público”, defendeu.

Uma das consequências da proposta é o custo da reversão da gestão da rede elétrica nacional que, segundo consultas feitas pelo BE, no quadro da produção do projeto de lei que foi apresentado, estarão entre os 40 e 50 milhões de euros, segundo explicou o deputado Jorge Costa, ao Jornal Económico.

O deputado sublinhou que, com esse custo, se cumpre objetivo de limitar os riscos “em matéria de transparência, conflito de interesses e defesa do interesse público e dos consumidores de electricidade”.

Defendem os bloquistas que a REN, até à sua privatização completa, acumulava funções de operador da rede de transporte e de operador do sistema, mas que a sua independência estava formalmente salvaguardada por limites legais à propriedade: nenhum acionista podia deter, diretamente ou indiretamente, mais de 10% do capital social da REN e, se fosse uma entidade com atividade no setor elétrico nacional ou estrangeiro, a limitação baixava para 5%.

Em 2012, a proteção legal é eliminada e “25% das ações da REN passam a ser detidas (através da State Grid) pelo mesmo Estado chinês que é também dono de 21% da EDP (através da China Three Gorges)”, afirmam.

Além disso, “existe um sobrecusto no investimento na rede eléctrica”, que os consumidores pagam na fatura.

O presidente do conselho de administração da REN, Rodrigo Costa, já tinha reagido à ideia do BE – e, agora, do PCP – dizendo que “o que está a ser proposto, neste momento, é uma nacionalização da empresa e isto não tem nada a ver com negócio”.

Jorge Costa discorda: “Defendemos a nacionalização, mas isso é outra história. Não é disso que se trata aqui”.

“Hoje, o que estamos a falar é de questões de soberania”, sublinha.

A proposta do PCP

No projeto de resolução, o PCP alega que o debate e apreciação parlamentar dos investimentos nas redes de transporte e distribuição de eletricidade e gás natural, suscitados no âmbito da Lei do Orçamento do Estado para 2017, evidenciaram “o absurdo e a monstruosidade económica, social, política e regulatória” das privatizações da REN (”e também da EDP”). Para os comunistas, o escrutínio regulatório e político dos investimentos da REN na infraestrutura (”as redes”, sem as quais “a REN não existia”) advém do facto de esses investimentos de uma empresa privada serem pagos, “em última instância, pelos clientes dos sistemas nacionais, elétrico e de abastecimento de gás natural, através de parcela da sua fatura de energia elétrica e de gás natural”.

“Entrega-se o desenho e a modulação do projeto de investimento em infraestruturas únicas e estratégicas para o país – sendo que delas depende o abastecimento de energia elétrica e de gás natural – à lógica e planificação económica, financeira e técnica de uma empresa privada. O poder público é apenas chamado a intervir supletivamente sobre um facto consumado – os projetos apresentados pela REN e pela EDP Distribuição,“ criticam os deputados do PCP, sublinhando que esse investimento vai cifrar-se em cerca de 2,4 mil milhões de euros nos próximos 10 anos.

Contactado pelo Jornal Económico, o deputado Bruno Dias – primeiro subscritor desta iniciativa do PCP – salientou que o principal objetivo consiste em “impedir que os sobrecustos recaiam sobre os consumidores”, além da reintegração na esfera pública de um negócio monopolista e com rendas garantidas para as empresas privadas que o concessionaram.

Rodrigo Costa já tinha afirmado que “o Estado não tem qualquer participação [na empresa] porque assim o decidiu”, mas também apontou que “não há nenhum impedimento em relação a essa matéria”.