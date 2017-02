Esqueça os aviões: Vêm aí os drones de passageiros (com vídeo)

O Dubai quer incrementar uma nova forma de transporte no país: os drones de passageiros. A partir de julho, o modelo chinês EHang 184, considerado o primeiro drone de passageiros do mundo, levantará voo e estará a circular junto ao maior arranha-céu do mundo, o Burj Al-Arab, anunciou o chefe da Agência de Estradas e Transportes do Dubai, Mattar al-Tayer, citado pela Associated Press.

O aparelho, “auto-pilotado” por um centro de comandos, tem capacidade para transportar passageiros até 100 kg durante cerca de 30 minutos. Uma vez dentro do drone, o passageiro usa um touchscreen para selecionar um destino e terá apenas de aguardar até chegar ao sítio pretendido. O ‘veículo’ pode atingir os 160 km por hora e consegue voar 50 km com recurso à carga de uma única bateria.

O modelo EHang 184 já foi testado nos céus de Nevada e em breve estará a circular no Dubai, onde deve passar a ter “operações regulares”.