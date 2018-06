Espetáculo em ecrã de água conta história da Madeira no Cais do Funchal

Um espectáculo multimédia em ecrã de água na Marina do Cais 8, que vai incluir momentos da história da Região Autónoma, é uma das propostas para esta sexta-feira no Funchal a partir das 23h00.

A iniciativa vai fazer uma viagem por vários momentos que compõem a história da Madeira e do Porto Santo num espectáculo feito em associação com o Festival do Atlântico e as comemorações alusivas aos 600 anos do descobrimento da Madeira e Porto Santo.

“Estamos a falar de uma celebração que só faz sentido se for vivida em conjunto, com aqueles que aqui vivem mas, também, com os turistas que nos visitam e é evidente que os nossos cartazes turísticos têm vindo a cumprir essa função, integrando novos e mais atrativos conteúdos nos seus programas, como foi o caso deste espetáculo”, referiu Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura.