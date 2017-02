Vai de viagem? Conheça as senhas Wi-Fi de todos os aeroportos do mundo

É daqueles que fica aborrecido com os longos tempos de espera nos aeroportos? Consegue correr todas as lojas, tomar café e ainda assim lhe sobra imenso tempo do qual nunca sabe como fazer uso? Então a aplicação WiFox vai resolver o seu problema.

Criada pelo engenheiro de computação e blogger viajante Anil Polat, a aplicação oferece aos utilizadores senhas de wi-fi de aeroportos em todo o mundo. Através de um mapa interativo, poderá escolher o aeroporto que procura e encontrar o código que precisa e o melhor sítio para se sentar para que a sua espera seja um pouco mais aprazível.

Para além de ser fácil de usar, o mapa é constantemente atualizado e conta já no total com mais de 130 aeroportos registados. E mais: a aplicação está também disponível na versão offline, por isso, nem vai ter de gastar dados móveis para abrir a aplicação.