Esperança média de vida subiu para os 80,78 anos à nascença e 19,45 aos 65 anos

A esperança média de vida à nascença aumentou para os 80,78 anos em Portugal. Os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram uma subida na última década de 2,28 anos de vida para a população em geral, sendo que nos homens registou-se um aumento de 2,56 anos e nas mulheres de 1,78 anos.

No caso dos homens este aumento em relação aos dez anos anteriores justifica-se com a redução da mortalidade abaixo dos 60 anos, nomeadamente entre os 35 e 59 anos. Já nas mulheres a causa foi a redução dos óbitos com idades iguais ou superiores a 60 anos.

Estas subidas também se verificaram em relação à esperança média de vida aos 65 anos, que atingiu os 19,45 anos no total da população. Aqui as mulheres levam vantagem sobre os homens, já que podem viver em média mais 20,81 anos e os homens mais 17,55 anos.