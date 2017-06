Especialista considera “uma vergonha” o número de incêndios na Madeira e no País

O docente, que falava numa conferência promovida pela Câmara do Funchal no âmbito da Semana do Ambiente, alertou para o facto de que entre 2006 e 2013 a área ardida na Madeira ser equivalente a 30% do território da ilha. “Isto é algo que não se verifica no mundo civilizado. No continente o quadro também não é favorável”, disse.

Lembrando que um relatório da FAO de 2010 já avançava que considerando apenas a percentagem de floresta ardida apenas quatro países africanos rivalizam com Portugal, Joaquim Sande Silva acrescentou:

“Estamos num país e numa ilha que se orgulha de ter um Cristiano Ronaldo, que está no topo, ao nível dos melhores, mas esquecemo-nos às vezes de pensar naqueles rankings que nos põem no topo mas pela negativa. Como eu costumo dizer aos meus alunos, isto é uma vergonha”.