Theresa May: A menina de classe média que se tornou o rosto do Brexit

Tornou-se a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra do Reino Unido depois do fim da era de Margaret Thatcher e desde então as comparações com a ‘Dama de Ferro’ multiplicam-se. Tal como a antecessora, também Theresa May nasceu numa família de classe média-baixa e esta parece seguir o modelo deixado por Thatcher, no que toca a determinação e a uma certa “frieza”, para liderar com períodos conturbados da história do Reino Unido.

Filha de um pastor anglicano e de uma professora, Theresa May aprendeu bem o verdadeiro sentido de compromisso. No pós-referendo que deu vitória à saída do Reino Unido da União Europeia e no rescaldo da demissão de David Cameron, assumiu a liderança interna do partido com mais votos do que todos os seus adversários juntos e encabeçou a decisão tomada por mais de 17 milhões de britânicos, apesar de ter feito campanha pela permanência.

Ostenta uma personalidade séria e distante, mas May é conhecida no seu círculo de amigos mais próximo pelo seu sentido de humor e o seu charme. Para mostrar a sua vertente mais afável junto da comunicação social, a líder do Partido Conservador divulgou uma série de fotografias pessoais, junto do marido, Philip John May, um banqueiro, que conheceu na Universidade de Oxford, enquanto frequentava o curso de Geografia.