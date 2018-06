Espanha: PP procura nova liderança para enfrentar pior momento político de sempre

O Partido Popular (PP) espanhol deu esta segunda-feira início ao processo que vai nomear um sucessor para a liderança do partido, após a renúncia de Mariano Rajoy. A passagem de testemunho acontece numa altura em que o partido enfrenta o pior momento político dos últimos anos, abalado por escândalos de corrupção, que conduziram à queda do Executivo espanhol.

O presidente da comunidade autónoma da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, a secretária-geral do PP, María Dolores de Cospedal, e a antiga vice-presidente do Executivo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaria, são três dos nomes apontados para ocupar o cargo de Mariano Rajoy. Ao que tudo indica, um deles vai herdar o cargo do Mariano Rajoy, que sai enfraquecido pelo enfraquecido pelo caso Gürtel.

Mariano Rajoy foi alvo de uma moção de censura no Parlamento, depois de o partido ter sido multado em 245 mil euros por ter beneficiado do esquema ilegal que se baseava em conceder contratos públicos a empresas em troca de dinheiro. À justiça espanhola, Mariano Rajoy garantiu que não tinha conhecimento dos casos de corrupção, que ocorreram a partir de 1999. Ele próprio decidiu, em 2004, cortar as relações que havia entre o PP e Francisco Correa, considerado o “cérebro” da operação.

O caso veio manchar ainda mais a imagem do PP, que tem vindo a perder força em todo o país. Entre as eleições gerais de 2011 e as de 2015, o PP perdeu cerca de 2,5 milhões de votos. Desde então, o desgaste do PP tem estado patente em todas as eleições regionais realizadas nos últimos anos. Atualmente, o partido administra menos seis comunidades do que em 2011 e perdeu a presidência do Executivo para as mãos do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

A conduzir à perda de credibilidade do PP estão casos como o de Cristina Cifuentes, forçada a demitir-se da presidência da Comunidade de Madrid após ter sido apanhada a roubar um creme; a condenação do antigo presidente da comunidade autónoma de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, por prevaricação e fraude; e as imprecisões do currículo do vice-secretário do PP, Pablo Casado.

Em queda nas sondagens, o partido luta pela sobrevivência. No próximo ano, realizam-se eleições locais, autonómicas e europeias e 2020 será ano de eleições legislativas. “Nenhum de nós está interessado num congresso de divisão. Por isso, devemos evitar as barreiras e divisões”, afirma ao jornal espanhol “El País”, um líder regional do PP.

A nomeação do novo líder do PP deve concluir-se na segunda quinzena de julho, com a realização de um congresso extraordinário.