Espanha: os grandes desafios de Pedro Sánchez na área da economia

A maioria dos grandes desafios que esperam o novo governo espanhol – chefiado pelo socialista Pedro Sánchez – estão na área da economia. Isto se se descontar ‘a mãe de todos os problemas’: a precaridade parlamentar que vai acompanhar o novo governo ao longo de toda a sua existência quer ele chegue ou não ao términus da legislatura.

As pensões são o grande desafio das próximas décadas. O défice de mais de 18 mil milhões de euros por ano na Segurança Social precisa de soluções. Mas o PSOE nunca esteve ao lado do PP nesta área: fez todos os esforços para acabar com a reforma de 2013, aprovada pelo PP, e tem vindo a dizer que manter o poder de compra dos aposentados é não apenas de elementar justiça como uma forma de manter o consumo em alta.

Mas isso coloca o novo governo perante o desafio de como financiar as reformas. As propostas do PSOE vão desde o reordenamento de despesas (assumindo a redução de contribuições ou custos de gestão), até à criação de dois impostos (transações bancárias e financeiras). No entanto, o primeiro passo de Magdalena Valerio, responsável pela pasta da Segurança Social, será “recuperar a metodologia de trabalho dos acordos com os agentes sociais”, como recorda o jornal ‘El Pais’.