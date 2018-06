Espanha: novo governo dá primeiro sinal de desanuviamento com a Catalunha

A porta-voz do novo governo espanhol do PSOE e ministra da Educação, a basca Isabel Celaá, anunciou inesperadamente uma medida que pretende contribuir para a “normalização” da situação na Catalunha: o executivo da autonomia passa, a partir desta segunda-feira, a deixar de precisar de uma espécie de visto prévio do Banco de Espanha para pagar as suas contas.

A medida fazia parte do pacote de restrições impostas pelo artigo 155 da Constituição, que entrou em vigor durante o governo anterior, liderado por Mariano Rajoy, como forma de obstruir as tentativas independentistas do anterior elenco da Generalitat, liderado por Carles Puigdemont.~

Em conferência de imprensa após o primeiro conselho de ministros do novo governo, Isabel Celaá disse, citada pela imprensa espanhola, que “o subsecretário das Finanças vai dar indicação de que o governo da Catalunha pode fazer pagamentos e despesas sem, como até agora, passar pela supervisão do Banco da Espanha”.