Espanha: Mariano Rajoy anuncia saída da liderança do PP

O antigo presidente do Executivo espanhol Mariano Rajoy anunciou esta terça-feira a intenção de deixar a liderança do Partido Popular (PP). O anúncio surge depois de Mariano Rajoy ter sido destituído das suas funções no Parlamento espanhol, com a aprovação de uma moção de censura lançada por Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

“Chegou a hora de pôr fim a este ciclo da história. O PP deve continuar sob a liderança de outra pessoa”, afirmou Mariano Rajoy, citado pela imprensa espanhola. “É o melhor para mim e para o PP. E para a Espanha também”, acrescentou, agradecendo o apoio que lhe foi dado durante estes últimos dias. “Não foi nada fácil para mim”, afirmou.

O até agora líder do PP foi derrubado no Parlamento na passada sexta-feira, após a aprovação de uma moção de censura com 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção. O jornal espanhol “El País” avança que é provável que Mariano Rajoy deixe também o seu assento no Congresso dos Deputados espanhol.