Espanha: lei antiterrorista usada para calar liberdade de expressão

Um aumento exponencial do número de pessoas que têm tido problemas com as autoridades por alegada “glorificação do terrorismo” ou “humilhação de vítimas do terrorismo” é uma das faces mais visíveis daquilo que a organização não-governamental Amnistia Internacional considera ser “um ataque sustentado à liberdade de expressão em Espanha.

Dezenas de usuários das redes sociais, músicos, jornalistas e até mesmo marionetes foram processados ​​por motivos de segurança nacional, criando um ambiente em que as pessoas têm cada vez mais medo de expressar opiniões alternativas ou fazer piadas polémicas, diz a organização em comunicado oficial.

“Enviar rappers para a prisão por causa de letras de músicas e proibir a sátira política demonstra o quão estreito é o limite do discurso aceitável em Espanha”, diz Esteban Beltrán, diretor da Amnistia Internacional da Espanha. “As pessoas não devem enfrentar ações criminais simplesmente por dizer, tweetar ou cantar algo que possa ser desagradável ou chocante. A lei em Espanha está a resultar no silenciamento da liberdade de expressão e no esmagamento da expressão artística”, diz ainda.