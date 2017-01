Há 10 anos que este chefe pica o ponto e não trabalha. Mas recebe salário

Carlos Recio é funcionário da Diputación Provincial de Valencia, nomeado em 2006 chefe da unidade de atuação bibliográfica, no entanto, há 10 anos que este homem não trabalha, mas recebe salário.

O jornal El Mundo revela que Carlos entra por volta das 7h30 no Arquivo Geral e Fotográfico de Valencia, em Espanha, onde supostamente trabalha, “pica o ponto de entrada” e saí. Por volta das 15h30 o homem regressa às instalações para “picar o ponto de saída.”

Carles Recio nunca teve sequer um escritório próprio com computador e secretária nas instalações, e as funções de supervisão que lhe foram atribuídas nunca foram exercidas, não se encontrando o seu nome em qualquer publicação do arquivo.