Escola pública reúne 73% das notas de excelência em exames nacionais

A escola pública reúne 73% das notas de excelência. Nos oito principais exames de 2017 existiram quase 4500 notas iguais ou superiores a 18 valores, entre público e privado, diz o Jornal de Notícias (JN).

Apesar de 87% dos jovens que fizeram exames nacionais estudarem no público, também é verdade que das 4462 provas que foram avaliados com 18 ou mais valores 73% tiveram origem no ensino público, acrescenta a mesma publicação.

No entanto, diz o JN, é também no público que se concentra 91% das notas inferiores a cinco valores.