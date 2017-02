Escócia é a maior ‘dor de cabeça’ de May: Vem aí novo referendo?

“Não pensamos que seja necessário um segundo referendo. Já houve um. Foi claro, decisivo, legal e ambos os lados acordaram aceitar os resultados”, disse a porta-voz à imprensa, referindo-se à votação de 2014 em que 55% votaram a favor da manutenção da Escócia no Reino Unido.

A porta-voz respondia a perguntas sobre notícias segundo as quais o governo britânico preparou um plano de contingência para o caso de a chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, convocar um novo referendo.

Segundo o diário escocês The Courier, Londres admite a possibilidade de Sturgeon anunciar no congresso do seu partido, o Partido Nacionalista Escocês (SNP), em março, a realização de um segundo referendo em agosto de 2018.