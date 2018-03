Escasseiam as palavras ditas entre empregadores e empregados

Para preparar os temas a debate na edição deste ano da QSP Summit, 200 gestores nacionais foram alvo de um inquérito para determinar, entre outras, a forma como comunicam com os seus funcionários.

Já pouco nos surpreende, até porque a chamada era da tecnologia veio alterar todos os hábitos de comunicação, tanto na relações pessoais como nas relações laborais.

No entanto, no segundo caso, levantam-se algumas questões quanto aos benefícios das tecnologias. Ninguém disputa da rapidez e eficácia que os meios disponíveis hoje em dia proporcionam mas, até que ponto caberão num email as emoções humanas?