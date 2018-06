Escalar da tensão comercial entre EUA e China deixa Wall Street “no vermelho”

O Wall Street fechou em baixa esta terça-feira, com a escalada de tensão na guerra comercial entre so Estados Unidos e a China. Os três principais índices bolsistas norte-americanas encerraram com perdas, pela segunda sessão consecutiva desta semana.

O industrial Dow Jones caiu 1,15%, para 24.700,14 pontos; o financeiro S&P 500 recuou 0,40%, para 2.762,57 pontos; e o tecnológico Nasdaq perdeu 0,28%, para 7.725,59 pontos.

A chefe de análise de mercado de capitais da John Hancock Investmentes Emily Roland afirmou à Reuters que os investidores estão a “acordar” que a cisma comercial entre EUA e China “pode ser mais do que uma tática de negociação”.