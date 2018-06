ESA vai (mesmo) lançar satélite meteorológico Aeolus depois de um atraso de 15 anos

Para já, a ESA está a fazer os últimos preparativos para expedir o satélite por oceano, a bordo de um navio da Airbus. Como pudemos ver nas instalações da Airbus, o Aeolus já está preparado a acondicionado para transporte.

Uma das coisas que falta é colocar o satélite dentro de um contentor especial que vai garantir protecção térmica. Chegado a Guiana há vários testes eléctricos a fazer – depois, o Aeolus será colocado a bordo de um foguetão Vega, que o vai levar até à órbita terrestre.

Em concerto, a missão do Aeolus é «melhorar a qualidade das previsões meteorológicas» e fazer com que os cientistas «compreendam melhor as dinâmicas atmosféricas», explicou Richard Wimmer, project manager do Aeolus.