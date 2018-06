Erica Groshen: “Culpa do baixo crescimento salarial não é a produtividade”

Quais as últimas tendências no mercado de trabalho nos EUA? O crescimento dos salários e a produtividade estão a acompanhar a criação de emprego?

O crescimento da produtividade nos EUA tem sido decepcionante. Penso que ninguém sabe ao certo por que tem sido baixo. A única coisa que podemos esperar é que, nas revisões, se torne um pouco mais alta. Estas coisas não se transformam da noite para o dia e não são assim tão fáceis de medir. Há uma razão pela qual são revistas ​​repetidamente, é para obter informações melhores.

Penso que é muito difícil de defender que a razão para o baixo crescimento salarial tenha sido o baixo crescimento da produtividade porque o desvio entre o crescimento dos salários e a produtividade começou no final dos anos 1970, início de 1980 e apenas continuou. O crescimento da produtividade subiu constantemente e o crescimento dos salários acompanhou e depois começaram a separar-se. Portanto, não podemos dizer que a razão para o baixo crescimento salarial é que, no último ano, a produtividade tem sido baixa, uma vez que se separam há anos. Não estou a dizer que não seria bom se a produtividade aumentasse porque então talvez os empregadores ficassem mais motivados ou com mais capacidades, mas o que temos visto é que a participação do trabalho na produção tem caído há algum tempo.

O que é que está a acontecer então aos salários?

Ninguém sabe realmente com certeza … Mas o que sabemos é que o problema não é que os salários de todos não aumentam. É que os salários mais baixos não sobem. Se conversar com as pessoas nesta conferência [Fórum BCE], não há nenhum um problema com os seus salários. É um problema nos EUA com os trabalhadores menos qualificados e com salários mais baixos, e estes são os que essencialmente não tiveram aumentos reais nos salários ou – segundo algumas leituras – tiveram reduções nos salários reais. Isso está a aumentar a desigualdade, é uma manifestação disso porque os salários dos trabalhadores de nível médio sobem.

Por que é que está a acontecer? Há três principais razões interligadas. Uma é a globalização. À medida que abrimos os mercados para o mundo, a maior parte da concorrência está no lado pouco qualificado, o que enfraqueceu a posição dos trabalhadores pouco qualificados.

A mudança tecnológica é outra razão porque tende a ser complementar nos trabalhos qualificados, mas competição para trabalhadores pouco qualificados. Quando se trazem mais máquinas para uma fábrica, geralmente são precisos menos trabalhadores pouco qualificados, porque a máquina replica trabalhos repetitivos que os trabalhadores pouco qualificados fazem. Pelo menos foi o caso até a inteligência artificial… Na maioria das vezes, as máquinas que conhecemos substituem o trabalho manual repetitivo. Mas aumenta procura por trabalhadores qualificados porque têm que programar as máquinas, instalá-las e arranjá-las. Esse é o segundo fator.

A terceira é a atual instituição do mercado de trabalho. Nos EUA, tivemos uma sindicalização em declínio e a queda dos salários mínimos reais (porque não acompanharam a inflação).

Os ganhos reais nos EUA mantiveram-se inalterados entre maio do último ano e maio deste ano. Acredita que esta tendência vai continuar?

É apenas uma extensão do que estamos a assistir há muito tempo. Dito isto, estamos num mercado de trabalho apertado. Espero que isso possa aumentar um pouco, mas com o desemprego tão baixo quanto está, é surpreendente que não tenhamos um aumento geral nos salários reais. O salário nominal cresceu, mas também a inflação, o que basicamente tira esse aumento. O salário nominal cresceu muito, mas está a recuperar dos 2% que tivemos antes e é de 2,6%, e a inflação simplesmente retira tudo.

Falou das diferenças entre trabalhadores de baixa e alta qualificação. Na Europa, tem havido um problema com os salários da nova e qualificada geração que não estão a aumentar. Também é assim nos EUA?

Tivemos uma queda associada ao rescaldo da grande recessão. Entre as pessoas que terminaram a escolaridade entre 2007 e 2009, a trajetória dos salários ficou para trás daqueles que entraram no mercado de trabalho quando este estava mais robusto. Mas assistimos agora a aumentos salariais para formados em muitos dos campos qualificados. Estão a sair-se bem. São as pessoas que estavam alguns anos à frente dos que saem agora das faculdades que não estão a ganhar muito mais. Mas, no geral, não acho que haja esse problema. Para quem tem formação académica nos EUA, há baixa taxa de desemprego e bom crescimento dos salários.

Qual o seu outlook para o futuro do mercado de trabalho dos EUA?

Para ancorar minha resposta, quero dizer que considero que ninguém revogou o ciclo económico para que não haja outra recessão. Não sei quando, mas haverá outra recessão. Esta é uma expansão muito longa e, nalgum momento, haverá outra recessão. Estava numa reunião recentemente com analistas de mercados financeiros e disseram 2020. Não tenho ideia do que causará a próxima recessão ou quando acontecerá, mas parece-me uma previsão razoável. Se se estender até 2020, haverá um ciclo económico muito longo. Pode até acontecer antes disso. Neste momento não há sinais óbvios de que a recessão está a chegar, o que provavelmente significa que não acontecerá nos próximos seis meses, mas vai começar por algum lado.

Quais são suas principais preocupações?

Estou preocupada com os nossos trabalhadores menos qualificados. Espero que as empresas reajam decidindo relaxar os padrões de contratação, para que mais pessoas tenham a oportunidade de contratar pessoas desempregadas por mais tempo do que agora. Ainda há uma proporção de pessoas, dentro do ramo de desempregados, que estão desempregadas há seis meses ou mais. Geralmente não é tão elevado, o que sugere que os empregadores ainda acham que podem ser exigentes. Espero que quanto mais a expansão dure, mais empregadores pensarão em pegar nessas pessoas e começar um programa de treino e reintegrá-las.

Também espero que as empresas pensem mais em termos de aumento de salários porque ouvem-se muitas queixas sobre escassez de mão-de-obra nos EUA. A resposta economista quando algo é muito caro do que estamos dispostos a pagar, não é dizer que há escassez. É simplesmente o preço. Ou estão dispostos a pagá-lo ou não. Há muitos empregadores que dizem que há uma escassez da habilidade que precisam, em vez de perceberam que têm de aumentar os salários para contratá-los. Porque é isso que têm de fazer ou então perceber como podem ensinar alguém que não tenha essas capacidades.

Quanto mais longa for a expansão – e espero que dure até 2023 – melhor será para aumentar os salários e trazer oportunidades para as pessoas que não as tiveram. Essa é a minha previsão otimista.

Num discurso no dia da abertura do Fórum BCE, Lawrence Summers disse que uma desaceleração económica num momento de emprego poderia resultar num aprofundamento do populismo, do protecionismo e da economia nacionalista. Concorda?

Quando se perde a fé nas instituições que se supõe estarem lá em caso de necessidade, o contrato social parece não estar a funcionar. E procura-se por outra coisa. Nos Estados Unidos, estamos muito focados em garantir que as pessoas tenham incentivos para trabalhar e não se concentram em dar-lhes a educação e a formação necessárias para conseguirem um bom trabalho. Temos um bom sistema de desenvolvimento de força de trabalho, em todo o país, mas é muito pequeno e não há decisões suficientes que sejam baseadas em boas evidências sólidas.

Sei que se gostaria de ter melhores estatísticas, já que estão a surgir novos trabalhos e que tipo de formação é necessária mas sem mais financiamento, esses programas e atividades de formação provavelmente não serão bem direcionados, como seria possível se tivéssemos uma avaliação mais robusta. O ideal seria um acordo como: consegue o seu trabalho, ótimo, se perder esse emprego, há um recurso disponível para ajudá-lo a descobrir como encontrar o próximo emprego e se precisa de mais formação para consegui-lo.

É mais importante proteger os trabalhadores ou os empregos?

Gostaria de ver os empregadores incentivados a reter mais os trabalhadores, para dizer que encorajaremos em vez de demitir os trabalhadores que acham que não precisam mais. Ter um incentivo para reter os trabalhadores e para reexaminar porque é muito traumático para as pessoas serem demitidas. Em média quando um trabalhador é dispensado, mesmo em momentos económicos positivos, perde cerca de um ano a um ano e meio dos seus ganhos anteriores.