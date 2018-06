Erica Grosehn: “A redução da emigração não será benéfica para os EUA”

O mercado de trabalho nos EUA está próximo do pleno emprego. Que questões laborais estão a afetar atualmente a economia norte-americana?

Uma das mais importantes é a imigração, que é, em muitos aspetos, benéfica tanto para o país receptor quanto para o país de envio. Mas nos dias de hoje, o ponto de vista político é mais forte. Travar a imigração nos EUA torna a previdência social mais insolvente, porque temos uma força de trabalho que está a envelhecer, portanto menos pessoas contribuem para a previdência social e mais pessoas recebem. Os imigrantes não só tendem a ser jovens e com uma alta participação na força de trabalho, mas quando têm filhos, têm mais filhos do que o trabalhador médio dos EUA.

Penso que isso é verdade na Europa também. A imigração é uma das formas de equilibrar nossos orçamentos e manter a nossa população distribuída de maneira mais uniforme. É também uma forma de obter capacidades para as quais podemos não ter pessoas suficientes treinadas. Em média, o comércio e a imigração são bons para o mundo como um todo, mas pode ser problemático em termos de ajuste de como as pessoas são integradas na sociedade. Se começarmos a limitar a emigração, algumas das nossas instituições terão que se adaptar.

A imigração é um assunto muito sensível nos EUA neste momento…

É. Não costumava ser, mas agora é. Penso que a maioria dos economistas considera que provavelmente a redução da emigração não será benéfica para os EUA. Há duas maneiras de obter o crescimento do PIB: uma é o crescimento da produtividade e a outra é o crescimento da força de trabalho. Se se corta um caminho para o crescimento da força de trabalho, vai-se desacelerar o crescimento do PIB.

Se esse é o consenso, porquê continuar com políticas de limitação à migração, como as de Donald Trump?

Não sou política… Mas é problemático. Lembro-me de [o ex-secretário de Estado do Tesouro norte-americano] Timothy Geithner ter dito que o pior da crise financeira vem nas décadas seguintes, quando muitas pessoas perdem a fé nas instituições. Penso que até certo ponto temos esse tipo de reação. Outra coisa é que muitas pessoas nos EUA viram os seus salários estagnarem ao mesmo tempo em que a sociedade esteve sob um programa de austeridade fiscal. Por isso, estamos a cortar nos programas sociais.

A proposta que foi oferecida ao povo americano era que o comércio iria tornar-nos mais ricos e compensar aqueles que perdessem os empregos por causa do comércio. Assim, a maioria das pessoas beneficiaria e, para aqueles que perdessem os empregos, poderíamos cuidar deles. Não fizemos bem a última parte.

Todos os que não perderam os empregos tiveram o benefício de preços mais baixos, mas as pessoas que perderam os empregos foram confrontadas com um sistema de desenvolvimento da força de trabalho em que as despesas estavam em declínio, e não a aumentar, em que não prestámos atenção suficiente às consequências das tomadas de decisão, para ter a certeza que estávamos a financiar o fim certo.

Apenas, em vez de investirmos no programa e na avaliação, economizámos dinheiro para financiar apenas o programa e não a avaliação. No fim, não sabemos se fazemos a coisa certa ou não. Não sabemos como torná-lo melhor porque não temos provas. Temos tido financiamento para as nossas agências estatísticas, mas é um orçamento fixo em termos nominais, o que tem consequências no financiamento dos programas. Falhámos em proteger os trabalhadores da forma que devíamos, falhámos em desenvolver os indícios que precisávamos para nos guiar nas políticas.

Relativamente à reforma fiscal da administração Trump. Como é que avalia os impactos que poderá ter, particularmente num cenário de baixo desemprego?

Não foi uma reforma real, foi uma diminuição de impostos principalmente para os mais ricos. Foi isso que foi.

Não espera que tenha impacto para as empresas e no crescimento económico?

Não é a hora certa para o fazer. Qualquer efeito será de curto prazo. Há um impulso pelo crescimento, mas não está claro que se possa obter muito. Não há evidências de um grande pico de investimento, muitas delas voltam a distribuir os dividendos e entraram no bónus dos managers.

Há vozes críticas que argumentam que este é o tipo de reformas que deve ser feito durante a crise, não durante a expansão económica. A administração está a perder a capacidade de poder vir a fazê-lo num momento de desaceleração económica?

Esse é o medo. Será um problema para o país se tivermos mais cedo uma recessão. Já temos um défice orçamental, a Fed e o Governo Federal vão ter dificuldades nessa situação. Isso é um problema.

Como antevê que a Reserva Federal norte-americana (Fed) responda, caso aconteça?

Tenho a certeza de que a Fed tomará decisões. Primeiro, irão aplicar uma política monetária convencional e, se isso for suficiente, desenvolvem uma política monetária não convencional. Acho que o que farão será muito firme. Mas acho que será mais difícil defender a resposta da política fiscal nessas circunstâncias. Eu, assim como outras pessoas, achamos que uma abordagem que direciona os gastos em infraestrutura, pode ser uma boa ideia. Há evidências de que os gastos em infraestrutura aumentarão a atividade económica por muito mais tempo do que. Isso vai tornar muito difícil para o Congresso ajudar no caso de uma recessão.