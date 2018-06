Erdogan reeleito presidente no meio dos protestos da oposição, para nova era de poder reforçado

Recep Tayyip Erdogan, líder de facto da Turquia desde 2002, foi reeleito este domingo com quase 53% dos votos, numa altura em que estavam contadas 95% das mesas do país, de acordo com a agência de notícias estatal Anatolia. Terá, agora, ainda mais poderes, depois da decisão de presidencialização do regime, que acaba com a figura do primeiro-ministro.

Numa jornada de eleições duplas em que para além do presidente foi também eleito um novo parlamento, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, de Erdogan) aproximou-se de uma maioria absoluta, com 44% dos votos, a que se somam os 11% do Partido do Movimento Nacionalista (MHP), que estabeleceram uma coligação que já antes tinha a maioria absoluta no parlamento.

Segundo a Anatolia, o AKP conseguiu uma grande hegemonia territorial, apenas quebrada nos sítios do costume: o sudeste do país, onde o Partido Democrata pró-curdo dos Povos (HDP) fortaleceu a sua posição e conseguiu superar a barreira de 10%, o que dá acesso ao parlamento; e a costa do Mediterrâneo e a Trácia, onde o Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata e secular) manteve uma forte presença.