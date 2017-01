Erasmus+ atinge número recorde no 30º aniversário

O Relatório anual do programa Erasmus+ de 2015, realizado pela Comissão Europeia, revelou que cerca de 680 mil europeus tiveram a oportunidade de estudar, receber formação, trabalhar ou fazer voluntariado no estrangeiro graças ao programa.

No mesmo ano, a UE investiu 2,1 mil milhões de euros em mais de 19.600 projetos, que envolveram 69 mil organizações. Os resultados demonstram, também, que o programa está no bom caminho para cumprir o seu objetivo de apoiar quatro milhões de pessoas entre 2014 e 2020.

Jyrki Katainen, vice-presidente responsável pelo Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade afirmou que “a educação é vital para dotar as pessoas com conhecimentos, capacidades, competências e aptidões para tirar o maior partido do seu potencial e das oportunidades que se lhes apresentam. A mobilidade alarga os nossos horizontes e torna-nos mais fortes. O programa Erasmus pode oferecer ambas as coisas”.