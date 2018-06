Equipa sénior feminina do Madeira SAD homenageada pelo município do Funchal

A equipa sénior feminina do Madeira SAD foi homenageada pela Câmara Municipal do Funchal pela conquista do título nacional de andebol, Taça de Portugal e Supertaça. O município entregou uma placa comemorativa destes êxitos numa cerimónia onde também este presente Alfredo Mendonça, presidente da colectividade desportiva

O presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, destacou a “alegria e um orgulho” de poder receber esta equipa depois de uma “época brilhante”.

“Estas são vitórias sustentadas, que não são obra do acaso, e que por isso é difícil encontrar, no panorama desportivo português, outro clube que continue a ganhar tantos troféus como o Madeira SAD, uma equipa que tem encontrado permanentemente, ao longo dos anos, motivação para nunca parar de ganhar”, acrescentou o autarca.