Equipa de arqueólogos dirigida por portugueses descobre vestígios romanos no Alentejo

Com apenas duas semanas de escavação, uma equipa internacional da South-West Archaeology Digs (SWAD) sob a direção científica de portugueses encontrou vestígios, que remetem ao período compreendido entres os séculos IV e I a. C..

Em comunicado, Mariana Nabais, arqueóloga que lidera esta equipa, refere que “este projeto começou em novembro de 2017 e rapidamente tivemos o apoio de universidades internacionais como a University College London e da University College Dublin. Já descobrimos vestígios muito interessantes do Calcolítico, da segunda Idade do Ferro e Romano Republicano, contribuindo assim para a relevância deste projeto”.

Esta escola situada em Devon, na Inglaterra, está acampada perto do Castelo Velho de Safara, no concelho de Moura, no Alentejo e foi nesse local que descobriu os vestígios. A SWAD pretende sensibilizar a população residente para a valorização patrimonial e assim potencializar a região do Alentejo, captando a atenção do público internacional.