EPAL está entre as dez empresas de água mais eficientes do Mundo

A EPAL encerrou o ano passado como uma das dez mais eficientes empresas do setor de distribuição de águas a nível mundial, ao ter registado uma taxa de perdas de água de apenas 10%.

A informação foi hoje, dia 29 de maio, revelada pelo presidente da empresa do Grupo Águas de Portugal, José Sardinha, numa conversa com jornalistas a propósito do programa de comemorações do 150º aniversário da empresa.

“A taxa de perdas de água da EPAL é uma das 10 melhores do Mundo. Só para exemplo, a taxa de perdas de água é de 28%. Em grandes cidades capitais da União Europeia chega a 38% ou 40%. A média nacional de perdas de água é de 40%”, esclareceu o presidente da EPAL.