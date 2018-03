Entrega do IRS: Não tem internet ou computador? saiba onde pedir ajuda

A entrega da declaração do IRS começa no próximo domingo e o IRS automático aplica-se a mais contribuintes que no ano passado. Na declaração referente aos rendimentos recebidos em 2017, são abrangidos agregados com dependentes e contribuintes que usufruam de benefícios fiscais relativos a donativos, além de contribuintes com rendimentos do trabalho dependente e de pensões sem filhos que já tinham essa possibilidade.

O IRS automático significa que os dados serão carregados automaticamente através das comunicações feitas à Autoridade Tributária (AT) e os contribuintes têm de os validar no portal das Finanças.

Nas contas do Governo, a medida deverá abarcar três milhões de agregados familiares (cerca de 60%). Entre estes, nem todos terão internet, mas quem estiver neste situação, também tem alternativas. Os contribuintes podem recorrer aos Espaços dos Cidadãos, centros de apoio ao contribuinte surgiram como forma de resposta pelo executivo às alterações aos procedimentos com o IRS. Por todo o país, há 569 locais e a lista está disponível aqui.