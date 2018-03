Entre falcões e pombas: luta de ‘angry birds’ no Conselho do BCE?

Deve ser posto fim aos estímulos monetários à zona euro ou a dificuldade em levar a inflação para próximo de 2% ainda justifica o programa de compra de ativos? O presidente do Banco Central Europeu (BCE) encontra-se entre as duas questões, com a pressão de vários membros membros do Conselho de Governadores a aumentar.

Esta quinta-feira, os mercados vão estar atentos às palavras de Draghi, após a reunião de política monetária da instituição.

“Não se esperam surpresas”, afirmou João Queiroz, diretor da banca online do Banco Carregosa, que acredita que as taxas de juro de referência se vão manter em mínimos históricos. Sobre o programa de compra de ativos, diz esperar uma reafirmação do curso atual, ou seja, aquisições de títulos da zona euro a um ritmo atual de 30 mil milhões de euros por mês, até setembro. Indicações sobre se será prolongado ou se setembro é mesmo o fim, “só em junho”, diz, lembrando que “normalmente o BCE dá indicações trimestrais”.