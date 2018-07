Entre 2014 e 2018 há um título de campeão europeu mas dois Mundiais medianos

Fado, Futebol e Fátima. Desde 1974 a sociedade portuguesa mudou – o fado já não é mainstream e a religião tem perdido seguidores, aliás, como tem acontecido um pouco por todo o mundo. Só o Futebol permaneceu no epicentro dos interesses da sociedade portuguesa, com a presença da nossa Seleção no campeonato mundial de futebol na Rússia a ser a cereja no topo do bolo.

Os 23 comandados por Fernando Santos já chegaram a casa, depois da eliminação diante do Uruguai. Para muitos, a prestação de Cristiano Ronaldo e companhia deixou um sabor agridoce, mas quisemos comparar a prestação no Mundial 2018 com a do Brasil há quatro anos atrás.

Em 2014, Portugal ficou inserido no grupo G, estreando-se com uma derrota por 0-4 diante da futura campeã do mundo, a Alemanha. Seguiu-se um empate a duas bolas contra os Estados Unidos, tendo Nani e Silvestre Varela, já em período de compensação, feito o gosto ao pé. Portugal acabou a fase de grupos – e a sua presença nesse mundial – diante da seleção ganesa com uma vitória por 2-1, beneficiando de um autogolo de John Boye e de um remate certeiro de CR7.